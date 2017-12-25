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/ УФАС предупредило РЖД о недопустимости навязывания условий челябинскому предприятию

УФАС предупредило РЖД о недопустимости навязывания условий челябинскому предприятию

Проблема возникла вокруг платы за эксплуатацию железнодорожных путей.
сегодня в 13:10
  |  Общество

Конфликт РЖД и «Челябоблтоппром» стал предметом интереса Челябинского УФАС. Между компаниями до июня 2017 года действовал договор об эксплуатации железнодорожных путей необщего пользования на станции Кыштыма. На этапе заключения нового контракта между представителями компаний возникло противоречие, решить которое самостоятельно они не смогли. «РЖД» включило в новый проект договора условие о взимании ежесуточной платы за использование участка железнодорожного пути, принадлежащего перевозчику. Исключать указанное положение из договора, как этого требовало «Челябоблтоппром», перевозчик отказался.

Челябинское УФАС России выдало ОАО «РЖД» предупреждение о прекращении указанных действий путем исключения из проекта договора вышеназванного условия. Срок исполнения требований антимонопольной службы — 22 января 2018 году. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе УФАС.

Отметим, что в случае неисполнения данного предупреждения в отношении ОАО «РЖД» будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

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