/ В РЖД откажутся от плацкартных вагонов

Их перестанут закупать с 2025 года.

Российские железные дороги намерены полностью отказаться от закупки плацкартных вагонов. С 2025 года их начнут заменять одноэтажными вагонами нового типа. Разработка таковых уже началась.

К середине следующего года вагон должен пройти все необходимые испытания и получить сертификат, позволяющий эксплуатировать его на железнодорожной сети общего пользования, говорит представитель «Трансмашхолдинга». Эта компания по техническому заданию ФПК разрабатывает одноэтажные вагоны, которые заменят плацкарту, и двухэтажные. — сообщают «Ведомости».

Предполагается, что новая конструкция будет представлять из себя двухвагонный сцеп с герметизированным переходом. Там оборудуют специальные зоны для перевозки багажа и душевые кабины. Те плацкартные вагоны, которым больше 12,5 лет, отправят на модернизацию.

Добавим, в 2016 году именно на плацкартные вагоны пришлось 66% перевозок в дальнем следовании.