/ РЖД показали изображение новых плацкартных вагонов

Они войдут в эксплуатацию в 2019 году.

Концепт новых плацкартных вагонов представили сегодня в РЖД. Обновленный интерьер, полки в виде диванов с подголовниками, разграничение каждого места шторками и наличие персональной лампочки — это то, что выгодно отличает обновленные плацкарты от старых. Кроме того, в концепте вагона предусмотрены розетки и разъемы USB, а в туалетах установлены душ, пеленальный столик, кран с дозаторами для мыла и фен.

Они станут альтернативой выходящим из эксплуатации старым плацкартным вагонам. Направления реновации выбираются в соответствии с пожеланиями пассажиров и такими трендами, как: персональное пространство и приватность для отдыха, безбарьерность, высокая техническая оснащенность. — рассказали сайту РИА «Новости» в пресс-службе РЖД.

Разработчики говорят, что хотели создать личное пространство для каждого пассажира. Также в тамбурах планируется установить торговые автоматы. Отметим, что первые плацкартные вагоны появились еще в дореволюционной России, а их массовое производство началось в 40-х годах прошлого столетия.