/ УФАС Челябинска проверит рост стоимости авиабилетов «Челябинск — Симферополь»

На высокие цены пожаловались жители областной столицы.

УФАС России по Челябинской области проверит стоимость цен на авиабилеты по маршруту «Челябинск — Симферополь». В ведомство обратился местный житель. По его мнению, по сравнению с прошлым годом произошел рост цен на авиабилеты данного направления на летний период 2019 года.

Сейчас ведомство направило запрос в адрес перевозчиков для детального изучения ситуации. Как рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе УФАС первые результаты проверки будут сообщены в конце марта.

Также Челябинским УФАС России в адрес ПАО «Аэрофлот» направлен запрос информации о причинах увеличения среднего тарифа эконом-класса по направлениям «Челябинск — Москва — Челябинск» и «Челябинск — Санкт-Петербург Челябинск» по итогам 4 квартала 2018 года. Рост, превышающий инфляцию в этот период, был зафиксирован антимонопольным ведомством в результате мониторинга, который Челябинское УФАС России ежеквартально проводит по поручению ЦА ФАС России. Необходимо отметить, что в адрес службы поступают обращения о различной стоимости авиабилетов в г. Челябинске и г. Екатеринбурге, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга. По данным из открытых источников, в феврале одна из низких цен на авиабилет «Челябинск-Москва» составила 3569 рублей, «Екатеринбург-Москва» — 3263 рубля. — рассказали сайту «Первый областной» в УФАС Челябинска.

В ведомстве отмечают, что ценообразование на авиабилеты зависит от множества факторов, таких как технические характеристики аэропорта, загрузка пассажирских кресел, стоимость авиатоплива и другие. Именно от них и зависит стоимость цен на билет.