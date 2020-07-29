Магнитогорцы с детьми уехали за рыбой и застряли в Башкирии

Выбраться из грязи им помогли спасатели.

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Спасатели из Башкортостана выручили из беды двоих жителей Магнитогорска с двумя детьми. Они уехали на форелевую ферму, но на обратном пути доверились навигатору и «посадили» машину в грязь.



К спасателям с просьбой о помощи ночью в понедельник, 27 июля, обратилась женщина. Она рассказала, что обеспокоена отсутствием мужа с детьми и сообщила, что он прислал ей видео, по которому она примерно определила местность. Когда спасатели нашли мужчин с детьми выяснилось, что они уехали на форелевую ферму «Давлетбикя» в Абзелиловском районе в воскресенье, 26 июля. Закупив рубы, мужчины решили поехать обратно по навигатору. В итоге на одном из участков дороги машина застряла в грязи.

«Попытки вызволить машину из „грязевого плена“ полностью обездвижили автомобиль — произошла поломка переднего моста. Поняв, что уже темнеет и помощи ждать неоткуда, так как телефонная связь отсутствует, а выбираться из леса надо, один из мужчин пешком отправился на форелевую ферму. В это же время в экстренные службы обращается жена одного из потерявшихся с просьбой разыскать их, сообщив примерное местоположение»,— рассказали сайту «Первый областной» в государственном комитете Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.

Позднее, спасателям поступил еще один звонок с сообщением, что один из потерявшихся находится на форелевой ферме, тогда как второй мужчина и двое детей находятся в лесу в машине. Получив более точное описание местности, спасатели добрались до места. Отметим, что в результате инцидента никто не пострадал. Все четверо были доставлены в лагерь «Горное ущелье». Откуда их забрали подоспевшие на помощь друзья.