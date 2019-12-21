Алексей Текслер провел срочное совещание по очистке города от снега

Дорожники продолжают бороться с выпавшими осадками.

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В ходе совещания принято решение не останавливать чистку улиц областного центра даже с наступлением сумерек. Особое внимание уделяется очистке дворовых территорий.

Дорожные службы просят автомобилистов парковать свои машины там, где они не будут преграждать работу спецтехники.

«Земляки! Все задействованные в уборке рассчитывают, что вы отнесетесь с пониманием к просьбе переставить машину», — обратился к южноуральцам Алексей Текслер.

Напомним, что Госавтоинспекция рекомендует автовладельцам, по возможности, пересесть на общественный транспорт в дни обильных снегопадов.