Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.34 -0.33 73.37 -0.42
Челябинск
сейчас
 
+6 °C
завтра
 
+14 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Учредитель «Речелстроя» Андрей Пязок начинает переговоры с дольщиками

Учредитель «Речелстроя» Андрей Пязок начинает переговоры с дольщиками

Подозреваемый в мошенничестве составил план работы.
сегодня в 17:47
  |  Общество

Адвокат Андрея Пязока рассказал о планах своего подзащитного в первые дни после выхода из СИЗО. Подозреваемый в хищении средств при строительстве жилых домов микрорайона «Lake City» начал составлять график встреч с дольщиками и представителями власти. В его ближайшие планы входят и переговоры с инвесторами. Как утверждает Евгений Юдин, именно с этой целью за его подзащитного и внесли залог 4 миллиона рублей.

Сами понимаете, каких можно было инвесторов привлечь, находясь в СИЗО. Есть возможность еще какие-то земельные участки реализовать, чтобы построить 4 дома. «Западный луч» временно взял на себя расходы, они ему все компенсировались за счет денег «Ричела». За счет того, чтоб были реализованы часть земельных участков. — рассказал сайту «Первый областной» адвокат Евгений Юдин.

Напомним, что Андрею Пязоку была изменена мера пресечения. Учредителя строительной компании «Речелстрой» отпустили домой под залог. Подозреваемый в хищении средств дольщиков в крупном размере признал свою вину и начал сотрудничать со следствием. Потерпевшими от действий Андрея Пязока признано более 1,3 тысяч граждан.

Общество
Учредитель «Речелстроя» Андрей Пязок выйдет на свободу за 4 миллиона рублей
08.06.2018
Учредитель «Речелстроя» Андрей Пязок выйдет на свободу за 4 миллиона рублей
Общество
Учредитель «Речелстроя» не смог добиться сокращения срока содержания под стражей
31.05.2018
Учредитель «Речелстроя» не смог добиться сокращения срока содержания под стражей
Общество
Учредитель «Речелстроя» стал фигурантом нового уголовного дела
14.05.2018
Учредитель «Речелстроя» стал фигурантом нового уголовного дела
Общество
Руководителя компании «Речелстрой» взяли под стражу в зале суда
13.12.2017
Руководителя компании «Речелстрой» взяли под стражу в зале суда
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Челябинца, обстрелявшего школьников,отправили под домашний арест
сегодня в 22:15
Челябинца, обстрелявшего школьников,отправили под домашний арест
Общество
Зданию старой обувной фабрики в Челябинске подарят вторую жизнь
сегодня в 20:07
Зданию старой обувной фабрики в Челябинске подарят вторую жизнь
Общество
На Южном Урале с размахом отпразднуют День России
сегодня в 19:13
На Южном Урале с размахом отпразднуют День России
Общество
Челябинцы стали отдавать предпочтение магазинам «у дома»
сегодня в 18:01
Челябинцы стали отдавать предпочтение магазинам «у дома»
Общество
Предъявлено обвинение челябинцу, обстрелявшему школьников
сегодня в 17:56
Предъявлено обвинение челябинцу, обстрелявшему школьников
Общество
Следователи начали проверку после гибели 4-летнего малыша на пожаре в Копейске
сегодня в 17:52
Следователи начали проверку после гибели 4-летнего малыша на пожаре в Копейске
Общество
Учредитель «Речелстроя» Андрей Пязок начинает переговоры с дольщиками
сегодня в 17:47
Учредитель «Речелстроя» Андрей Пязок начинает переговоры с дольщиками
Спорт
Челябинские спортбары готовятся к трансляциям Чемпионата мира по футболу
сегодня в 17:09
Челябинские спортбары готовятся к трансляциям Чемпионата мира по футболу
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6