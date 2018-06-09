/ Учредитель «Речелстроя» Андрей Пязок начинает переговоры с дольщиками

Подозреваемый в мошенничестве составил план работы.

Адвокат Андрея Пязока рассказал о планах своего подзащитного в первые дни после выхода из СИЗО. Подозреваемый в хищении средств при строительстве жилых домов микрорайона «Lake City» начал составлять график встреч с дольщиками и представителями власти. В его ближайшие планы входят и переговоры с инвесторами. Как утверждает Евгений Юдин, именно с этой целью за его подзащитного и внесли залог 4 миллиона рублей.

Сами понимаете, каких можно было инвесторов привлечь, находясь в СИЗО. Есть возможность еще какие-то земельные участки реализовать, чтобы построить 4 дома. «Западный луч» временно взял на себя расходы, они ему все компенсировались за счет денег «Ричела». За счет того, чтоб были реализованы часть земельных участков. — рассказал сайту «Первый областной» адвокат Евгений Юдин.

Напомним, что Андрею Пязоку была изменена мера пресечения. Учредителя строительной компании «Речелстрой» отпустили домой под залог. Подозреваемый в хищении средств дольщиков в крупном размере признал свою вину и начал сотрудничать со следствием. Потерпевшими от действий Андрея Пязока признано более 1,3 тысяч граждан.