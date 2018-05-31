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/ Учредитель «Речелстроя» не смог добиться сокращения срока содержания под стражей

Учредитель «Речелстроя» не смог добиться сокращения срока содержания под стражей

Андрей Пязок пробудет полгода в СИЗО.
сегодня в 15:57
  |  Общество

Челябинский областной суд отказал владельцу компании «Речелстрой» в удовлетворении апелляции. Андрей Пязок посредством своего защитника обратился к суду за смягчением меры пресечения. Однако предпосылок к этому не оказалось.

Апелляционным постановлением Челябинского областного суда постановление районного о продлении срока содержания под стражей в отношении Пязока всего до 6 месяцев оставлено без изменения, жалоба защитника без удовлетворения. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры региона.

Таким образом, Андрей Пязок останется под стражей до 11 июня текущего года. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее Андрею Пязоку было предъявлено обвинение по статье УК РФ «Мошенничество» по факту хищения средств дольщиков при строительстве жилых домов микрорайона «Lake City» в период 2015—2016 годов. По уголовному делу проводятся необходимые бухгалтерские и оценочные экспертизы, признаны потерпевшими более 1,3 тысяч граждан.

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