/ Обманутых дольщиков станет меньше благодаря новому закону

Свои разъяснения дали в федеральном Минстрое.

Новый закон, подписанный Владимиром Путиным 3 июля, предусматривает создание новой системы финансирования жилищного строительства. Предполагается, что так удастся защитить права дольщиков.

Глава Минстроя России Владимир Якушев подчеркнул, что важно, чтобы закон истолковали верно. В числе нововведений, которые стоит отметить, — усиливаются требования непосредственно к самому застройщику. Теперь у компании должен быть опыт не менее 3 лет, она должна иметь в портфеле не менее 10 тысяч квадратных метров построенного жилья и 10% собственных или 40% кредитных средств, соответствовать нормативам финансовой устойчивости и так далее.

Минстрой России готов оказать помощь в разъяснении положений документа. Мы обращаемся к коллегам из субъектов провести встречи с застройщиками. Необходимо выслушать возникшие вопросы и опасения, разъяснить, как должна осуществляться их деятельность в новом правовом поле. — подчеркнул министр.

Важно, что принято окончательное решение уйти от «котлового» метода привлечения денежных средств граждан на строительство объекта. Также закон вводит банковское сопровождение застройщика.

В Челябинской области положительная динамика прослеживалась в вопросе южноуральских долгостроев. В частности, постепенно идет застройка «Гринфлайта» и решаются проблемы «Речелстроя».

Напомним, ранее губернатор Челябинской области Борис Дубровский однозначно высказал о долевом строительстве, что от подобного механизма нужно отказаться. Глава региона пояснил, что модель долевого строительства себя исчерпала.