/ Учредитель «Речелстроя» Андрей Пязок выйдет на свободу за 4 миллиона рублей

Подозреваемый в хищении денег дольщиков пошел на «сделку» со следствием.

Центральный районный суд пересмотрел меру пресечения для учредителя строительной компании «Речелстрой». Адвокаты Андрея Пязока обратились с апелляцией об изменении меры пресечения. Защитники настаивали на залоге.

Андрей Пязок признал свою вину в совершенных преступлениях, начал сотрудничать со следствием и изобличать иных соучастников преступления, принял меры для погашения материального ущерба потерпевшим путем добровольного перечисления денежных средств в сумме 2 миллиона рублей на специализированный счет ООО «Речелстрой». Следственными органами и прокуратурой удовлетворены ходатайства о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве. — рассказала сайту «Первый областной» консультант Центрального районного суда Челябинска Анастасия Ахметшина.

Суд установил крайний срок для перечисления средств на 13 часов 9 июня текущего года.

Напомним, ранее владельцу компании «Речелстрой» было предъявлено обвинение по статье УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» по факту хищения средств дольщиков при строительстве жилых домов микрорайона «Lake City» с 2015 по 2016 годы и привлечении денег граждан для строительства в нарушение требований законодательства РФ. Потерпевшими от действий Андрея Пязока признано более 1,3 тысяч граждан.