Челябинским школьникам предлагают учиться на улице

Рекомендация появилась на сайте министерства образования области.

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Школам Челябинской области в первом полугодии советуют по возможности проводить уроки на улицах. Соответствующая рекомендация появилась в списке других на сайте регионального министерства образования сегодня, 20 августа.



Помимо этого минобр предлагает скорректировать порядок расписания звонков и графики питания детей. Это необходимо, чтобы дети меньше пересекались друг с другом, что позволит снизить риски распространения коронавируса. При необходимости можно начинать уроки не одновременно и чередовать дни в школе с дистантом.

«При большой численности контингента и/или наполняемости классов допускается сочетание очного и дистанционного обучения, чередуя дни очного обучения с организацией самостоятельной работы или онлайн обучения дома. При соответствующих погодных условиях предусмотреть проведение учебных занятий на воздухе»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе министерства образования Челябинской области.

Так, к примеру, при хорошей погоде на улицу можно перенести уроки изобразительного искусства или естествознания, наряду с физической культурой.

Появились и рекомендации, касающиеся 1 сентября. Ранее федеральное министерство образования подчеркнуло, что торжественные линейки пройдут во всех школах страны, но с определёнными ограничениями. В тексте регионального минобра, в частности, в числе санитарных требований указано исключение массовых публичных торжеств.

«Праздничные мероприятия 1 сентября необходимо организовать в соответствии с санитарными требованиями, в том числе: предусмотреть вход классов в школу по графику с использованием всех входных групп; при проведении праздничных мероприятий (линеек) исключить участие гостей, родителей; мероприятия проводить с соблюдением утреннего фильтра; при благоприятных погодных условиях праздничные мероприятия проводить на территории общеобразовательной организации; в случае плохих погодных условий — по классам или не более 50 человек одновременно в помещении большой площади»,— добавили в ведомстве.

Приоритетными категориями в День Знаний являются первые и выпускные классы. Для остальных торжественная церемония может пройти в кабинетах, а в школах с большим количеством учеников мероприятия рекомендуют проводить в течение всего дня.