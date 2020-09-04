Школьная форма за год подорожала на 22%

Мониторинг произвел оператор фискальных данных.

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Родители школьников послепандемийный август посвятили подготовке детей к учебному году. Книжки, тетрадки, рюкзаки и, конечно же, школьная форма. Последняя подскочила в цене на 22%, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование IT-компании «Платформа ОФД».

Средний чек на комплект школьной одежды составил 2 тысячи 80 рублей, в то время как в прошлом году эта сумма остановилась на цифре 1 тысяча 705 рублей.

«Кроме того, по данным опроса Общероссийского народного фонда (ОНФ), проведенного среди 21 тысяча родителей, стоимость комплекта школьной формы составляет сейчас порядка 6,3 тыс. рублей, пишет газета. Речь идет о полном комплекте формы, который включает в себя несколько предметов одежды», — пишет ТАСС.

Больше 18% родителей, которые приняли участие в исследовании, рассказали, что на форму чада потратили больше 10 тысяч рублей. В основе своей это жители севера Урала и Камчатки. В то же время, подавляющее большинство опрошенных отметили, что «потолок» цены на школьную форму для них — 3 тысячи рублей.