/ Пять приоритетных направлений развития региона выделило правительство Челябинской области

С соответствующим распоряжением выступил губернатор Борис Дубровский.

На территории Челябинской области началась подготовка к 85-му юбилею региона, который состоится в следующем году. В связи с этим губернатор области Борис Дубровский рассказал, что приоритетными задачами для областного правительства станут 5 направлений.

Так, например, основной упор будет сделан на улучшение жизни ветеранов и пожилых людей, решение экологических проблем, развитие инфраструктуры в районах и городах области — будет расширена программа «Реальные дела». Отдельные проекты по обновлению общественного транспорта и благоустройству дворов запустят для Челябинска и проекты здорового образа жизни и забота о детях. Особое внимание правительство региона уделит реконструкции старых спортивных площадок, строительству новых сооружений. А для жителей области, дети которых появились на свет в год 85-летия региона, разработают дополнительные меры поддержки.

Это пять наших приоритетов, которыми мы вместе с командой будем заниматься в ближайший год. Все они направлены на одно — чтобы жители Челябинской области почувствовали изменения к лучшему в своей жизни в самое ближайшее время. Все челябинцы и жители области много для этого работали в прошедшие годы, многим жертвовали ради будущего. И вот это будущее наступает. 85 лет Челябинской области мы должны встретить достойно. — сказал Борис Дубровский.

Глава области отметил, что реализация проектов стала возможна благодаря устранению дефицита бюджета, а заработанные деньги будут направлены на улучшение жизни жителей Южного Урала.