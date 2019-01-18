/ Лучших представительниц силовых структур выберут в Челябинске

Весной в городе пройдет премия для сильных женщин «Щит и роза».

В Челябинске выберут лучших представительниц силовых структур. Весной в городе пройдет премия «Щит и роза». Она проводится уже третий год при поддержке правительства области и горадминистрации Челябинска, ее организаторы — челябинская АРПОиС.

Сейчас лауреаты из десяти ведомств уже познакомились с руководством ассоциации, командой организаторов мероприятия и, конечно же, друг с другом. А также поучаствовали в праздничной профессиональной фотосессии для Церемонии награждения, где смогли по-настоящему окунуться в мир прекрасного, отдохнуть от тяжелой работы и почувствовать себя женщинами.

Каждая из лауреаток имеет свою уникальную историю, заслуженное уважение и весомые результаты работы. Это и серьёзные научные сотрудники, и грамотные руководители, и творческие, жизненно-активные люди. Среди них и отличные спортсменки, и замечательные многодетные матери, и профессионалы своего дела. Некоторые женщины проработали на службе Отечеству более 30 лет, о чем в будущем расскажут журналистам медиахолдинга «ОТВ», являющимся генеральным информационным партнёром Премии.

Добавим, 5 марта 2019 года в 18.00 в Челябинском государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова состоится III торжественная церемония вручения премии «Щит и роза». Каждая из лауреаток получит цветы, памятные сувениры, а также бурные овации и общественное признание жителей Южного Урала за труд и безусловно важную и нужную работу. Для гостей мероприятия пройдёт праздничный концерт с участием челябинских артистов и ансамбля «Ариэль».