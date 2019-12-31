Учимся запускать фейерверки без последствий

Рассказываем о соблюдении техники безопасности в Новогоднюю ночь.

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Какой же Новый год без салюта? Но запуск фейерверков считается одним из самых опасных развлечений. Ведь именно неосторожное обращение с пиротехникой часто становится причиной разной степени травм и пожаров в Новый год.

Рассказываем, как запустить салют ярко и без последствий.

Подготовку начинаем прямо в магазине, при покупке фейерверков. Важно помнить, что брать пиротехнику «с рук» не рекомендуется. Ее нужно приобретать только в сертифицированных магазинах.

Первым делом обращайте внимание на упаковку. Проследите, чтобы на ней не было следов потеков или серьезных деформаций. Из-за них внутрь может попасть вода, а отсыревший порох может просто не сработать или, что еще хуже, сработать с опасными последствиями.

Непосредственно нужно проследить и за погодными условиями. Не нужно запускать фейерверк в снежную и, особенно, ветреную погоду. Ведь потоки воздуха легко могут забросить горящий снаряд на чужой балкон или в крону деревьев. Температура его горения - это несколько сотен градусов, и даже от короткого контакта может начаться пожар.

Также важно подходить к выбору места запуска салюта. Ни в коем случае нельзя запускать пиротехнику у себя дома (кроме хлопушек и бенгальских огней), из окон или балконов, а также среди большого количества деревьев, электропроводов или в непосредственной близости от дома. Лучше выбрать большую открытую площадку, соблюдая все меры предосторожности.

Отметим, что в Челябинске определили площадки для свободного запуска пиротехники. Всего их семь:

Ул. Черкасская, 15 (рядом с ТК «КС»);

Комсомольский проспект, 113 (возле гипермаркета);

Ул. Артиллерийская, 136 (у ТРК «Горки»);

Копейское шоссе, 64 (возле ТРК «Алмаз»);

Ул. Труда, 203 (рядом с ТРК «Родник»);

Пляж в Советском районе (тупик Большого переулка);

Ул. Кирова, 78 (площадка юго-западнее концертного зала «Родина»).

Перед запуском фейерверков следует изучить их детальную инструкцию, которая должна прилагаться к конкретной пиротехнике. Ведь салютов сейчас слишком большое количество, и их запуск может отличаться от стандартного.

Важным является то, что запускать красивый огонь должен только взрослый человек! Дети должны оставаться на безопасном расстоянии - это простая истина, которую должны знать все без исключения. Наиболее безопасным радиусом считается 30-50 метров.

Если вдруг фейерверк не сработал, не нужно бежать и проверять, что не так. Возможно, фитиль сработает с задержкой. Тем более, не рекомендуется наклоняться над пиротехникой. Лучшим вариантом будет оставить ее в покое минут на 10, а затем забрать бракованный салют с собой. Не стоит пытаться запустить его снова. Это может быть очень травмоопасно.

После того, как заряды всех новогодних хлопушек закончились, не нужно оставлять их в снегу, отнесите их до ближайшей мусорки. Мало кому захочется приходить на заваленную ошметками фейерверков площадку, да и их пожароопасность никто не отменял. Если вдруг у вас возникнет идея сжечь остатки, делать этого не стоит, они все еще могут представлять опасность.

Ну и не лишним будет взять с собой что-нибудь для тушения пожара. Лучше всего подойдет обычная вода или огнетушитель, если у вас есть такая возможность.

Помните, если вы попали в опасную ситуацию, вам следует незамедлительно обратиться к спасателям по номеру 112.