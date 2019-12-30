Почти как в сказке: Сатка поразила жителей области новогодней иллюминацией

В соцсетях масштаб подготовки к Новому году сравнивают с челябинским.

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Жители Сатки могли удивиться большому количеству иллюминации, которой украшали город к предстоящим новогодним праздникам. Размашистые светодиодные фигуры в виде подарков и елочных игрушек, украшенные гирляндами дома, столбы и фонари. Все это помогли администрации Саткинского района сделать градообразующее предприятие и частные предприниматели.

Помимо главной елки и ледяного городка у ДК «Магнезит», также были построены новогодние городки в старой части города и в Западном микрорайоне. Возле дворца культуры светится фонтан и сияют серебряным дождем стены фасада здания. А ДК «Строитель» притягивает внимание горожан и гостей Сатки светящейся аркой.

В сквере Славы уже капает светодиодный дождь из гирлянд-сосулек, а также полностью произведена реконструкция подземных электросетей сквера, произведена замена фонарей на более современные и яркие.

«Новыми элементами украшения в этом году стали светодиодные деревья — сакуры, клены, яблони. Они расположены в центральной части Сатки. Деревья украсили город за счет средств Фонда содействия развитию района. Помимо этого, также в центре Сатки за счет средств местного бюджета на пешеходных зонах установлены еще пять светящихся арок», — сообщили в администрации Саткинского района.

Отдельно отмечается, что жители города очень рады таким украшениям и активно фотографируются на их фоне. Это, по их словам, создает ощущение приближающегося праздника.