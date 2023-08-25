Ученый рассказал, где в Челябинской области нельзя собирать грибы

Но иногда, если очень хочется, то можно

На Южном Урале бушует «грибная лихорадка». От обилия влаги и тепла в августе соблазнительные шляпки разнообразных форм, размеров и цветов повылезали почти повсеместно. Социальные сети ломятся от фотографий с полными добычи багажниками и ваннами. В стремлении ухватить свою долю небывалого урожая жители региона не особенно задумываются о том, где собирать, — только бы успеть. Между тем в Челябинской области есть места, где грибы скорее вредны, чем полезны. О них Первому областному информационному агентству рассказал профессор ЧелГУ, доктор биологических наук Борис Красуцкий.

Дороги

Первая и самая очевидная из запретных зон — леса вблизи оживленных трасс. По словам ученого, современные виды автомобильного топлива дают уже не так много вредных выхлопов, как раньше, тем не менее они есть, и грибы охотно их впитывают. Справедливости ради надо сказать, что даже самые отчаявшиеся и неразборчивые грибники, скорее всего, воздержатся от тихой охоты вдоль дорог. Но это если речь идет о грибах для себя. Что касается даров природы, которыми сейчас в изобилии торгуют на обочинах, то их происхождение остается целиком на совести сборщиков. Так что стоит дважды подумать, прежде чем покупать такой товар. Кстати, недавно об осторожности с покупными грибами напоминала вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Территория ВУРС

Для тех, кто долго живет в Челябинской области, аббревиатура ВУРС не нуждается в расшифровке. Радиоактивный след, который образовался после аварии на химкомбинате «Маяк» в 1957 году, широкой полосой простирается от Кыштыма на северо-восток до Тюменской области. Наиболее пострадавшая от загрязнения территория находится за забором Восточно-Уральского заповедника, вход туда и так запрещен. Но и в открытых для посещения местах в земле до сих пор может оставаться значительное количество долгоживущих изотопов. На карте радиоактивного следа видно, что в его границах находится немало населенных пунктов, где люди сажают огороды, собирают грибы-ягоды, и вроде бы ничего. Но если есть возможность выехать на грибную охоту туда, где не прошло ядовитое облако, то лучше так и поступить. Все вышесказанное также относится к берегам реки Течи.

Зоны влияния заводов

В первую очередь этот пункт касается металлургических предприятий, связанных с выплавкой меди. По словам Бориса Красуцкого, медное производство является наиболее сложным с технологической точки зрения и сопровождается выбросом большого количества загрязняющих веществ — тяжелых металлов и соединений серы. Наверняка это не те вещества, которыми вы хотите обогатить свой организм, поев грибов. Поэтому лучше собирать их подальше от мест, где льют медь и обогащают руду. Места эти слишком хорошо известны, чтобы лишний раз их называть.

Индустриальные центры и все, что рядом

Бывает, что концентрация промышленных предприятий делает нежелательными для сбора грибов окрестности целых населенных пунктов. Яркий тому пример — Челябинск. По словам Бориса Красуцкого, зоной влияний промышленных городов считается территория в радиусе 40 километров от них. Таким образом, нежелательными для употребления в пищу становятся грибы не только из Шершневского бора, но также из Сосновки и Полетаево, где в сезон вообще-то яблоку негде упасть от обилия собирателей.

«С другой стороны, я сам собирал грибы в Шершневском и Каштакском борах, и ничего страшного не случилось. У многих людей в пределах Челябинска и рядом с ним находятся садовые участки, где они выращивают овощи. Однако следует помнить, что вред может накапливаться постепенно», — предупредил ученый.

В поисках чистых грибов нашим читателям наверняка поможет карта грибных мест от ИА «Первое областное». Тихая охота вдали от машин и заводов связана с риском заблудиться, поэтому перед походом изучите 15 полезных советов от поисковиков для тех, кто собрался в лес.