В Челябинской области стартовал сезон сбора грибов, ягод, походов в лес и горы. Для поисковиков это сезон активной работы. Как не стать очередным объектом их поисков? Как избежать паники, если вы оказались окружены лесом или возвращаетесь на одно и то же место? Инфорг поисково-спасательного отряда «ЛегионСпас-74» Юлия Грудева рассказала ИА «Первое областное» о главных моментах, которые стоит учесть, отправляясь на природу.

— Начался сезон тихой охоты, сбора ягод и походов в лес, горы. Для нас это пора новых заявок на поиск, так как очень часто люди, попадая в лес и натыкаясь на грибную полянку, забывают обо всем и уходят все глубже и глубже. А когда приходит осознание, что корзинка уже полная и «мне хватит», разогнувшись и стоя с ножом в руке, начинают планировать обратный маршрут. Вот тут-то и начинается самое интересное...

Абсолютно любой человек, будь он трижды чемпионом по ориентированию, не застрахован от того, что лес преподнесет неприятный сюрприз и он заблудится. Особенно это касается пожилых людей.

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Вот несколько советов, которые помогут вам:

  •  Всегда предупреждайте родственников, куда вы поехали, в какую сторону, сколько вас человек. Оставьте номера телефонов каждого, кто отправился с вами. Напишите номера машин, если едете не на одной.
  •  Перед поездкой зарядите телефоны и проверьте, что на балансе достаточно средств.
  • Одежда должна быть закрытой, яркой, заметной. Если такой нет, наденьте яркий светоотражающий жилет. Он должен быть в каждой машине. Обязательно наденьте головной убор.
  • С собой возьмите рюкзак, в котором обязательно должен быть нож. Хотя какие грибы без ножа. В рюкзак сложите: заряженный телефон, средства навигации, если таковые имеются, накидку от дождя, воду, легкий, но калорийный перекус (подойдут шоколадные батончики, галеты, армейский сухой паек и т. д.), фонарик, спички или зажигалку в непромокаемой упаковке. Желательно взять с собой карту местности и указать на ней начальную точку отправления. Обязательно возьмите средство от насекомых и небольшую аптечку с лекарствами и предметами первой помощи. Возьмите с собой свисток. Поверьте, вы будете рады этой детской забаве, если потеряетесь.
  • Всегда держите в поле зрения своих пожилых родственников, детей и людей, страдающих заболеваниями. Не упускайте их из виду и всегда держите диалог: спрашивайте о грибах, о том, что они нашли, какие у них планы на завтра и т. д. Поверьте, в лесу минута тишины и отсутствие ответа может быть тревожным знаком.
  • Старайтесь оставлять на протяжении всего маршрута метки. Это могут быть зарубки на дереве, сломанный куст, ленточка на ветке и т. д.

В случае если вы уже потерялись, вам могут пригодиться следующие советы:

  • Во-первых, как только вы поняли, что вы заблудились, немедленно остановитесь и не покидайте это место в течение часа. Это позволит быстрее вас найти, ведь ваши передвижения могут завести вас еще глубже в лес.
  •  Ни в коем случае не теряйте самообладание и не поддавайтесь панике. Это очень плохие попутчики в данной ситуации.
  •  Если у вас есть карта и вы умеете ею пользоваться, постарайтесь определить примерное ваше местонахождение.
  • Прислушивайтесь к звукам. Если вы услышали шум машины, голоса или другие звуки «цивилизации», идите на них, оставляя по пути следования метки (о них было написано выше). Так вы сможете вернуться к тому месту, откуда вы ушли, в случае если вы ошиблись или не смогли определить, откуда были звуки.
  •  Никогда не передвигайтесь по лесу в ночное время. Вы можете еще больше заблудиться или травмироваться, что совсем нежелательно. Останьтесь на ночлег там, где застала вас ночь.
  •  Пейте воду понемногу, не всю сразу. Никогда не знаешь, сколько времени ты еще пробудешь в лесу.
  • Если вы все же взяли с собой свисток, используйте его с небольшой периодичностью и прислушивайтесь, не последует ли ответный звук. Старайтесь не путать эхо со звуком голоса или сигналом машины.
  • Если вам все же пришлось передвигаться, старайтесь избегать болотистой местности и звериных троп.
  • Всегда помните про спасателей. По номеру 112 можно связаться со службой спасения, они помогут вам. На этот номер можно дозвониться, даже если нет сотовой связи.
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Это лишь часть тех необходимых рекомендаций, которые вы должны знать и соблюдать. Следуя этим нехитрым правилам поведения, вы обезопасите себя и своих близких.

Юлия Грудева рассказала, как несколько лет назад удалось найти пожилого грибника, который не пренебрег важными правилами перед походом:

«Пожилой мужчина поехал в лес за грибами и перестал выходить на связь. Его спасло то, что он сообщил родным, куда он поехал, в какую сторону и во сколько планирует вернуться. В назначенное время мужчина не появился дома и на звонки не отвечал, хотя гудки шли. Волонтеры прочесали местность, где мог находиться мужчина. Была обнаружена его машина. Уже ближе к ночи, когда стемнело, мужчину удалось найти по мерцающему свету налобного фонарика. По итогу выяснилось, что у мужчины поднялось давление, пока он доставал лекарства — выронил телефон и не заметил этого сразу. Когда он понял, что не может найти дорогу к машине, остался на месте и пытался кричать, звать на помощь. Это и помогло волонтерам обнаружить его и доставить к машине. Медицинская помощь ему не понадобилась, и мужчина благополучно добрался до дома».

В Свердловской области 4 июня ушли на рыбалку и не вернулись брат и сестра. Поиски несовершеннолетних день и ночь ведут полиция и волонтеры.