Поисковики из Челябинской области рассказали, как не заблудиться в лесу

Спички и фонарик все еще актуальны. Но есть и любопытные лайфхаки

В Челябинской области стартовал сезон сбора грибов, ягод, походов в лес и горы. Для поисковиков это сезон активной работы. Как не стать очередным объектом их поисков? Как избежать паники, если вы оказались окружены лесом или возвращаетесь на одно и то же место? Инфорг поисково-спасательного отряда «ЛегионСпас-74» Юлия Грудева рассказала ИА «Первое областное» о главных моментах, которые стоит учесть, отправляясь на природу.

— Начался сезон тихой охоты, сбора ягод и походов в лес, горы. Для нас это пора новых заявок на поиск, так как очень часто люди, попадая в лес и натыкаясь на грибную полянку, забывают обо всем и уходят все глубже и глубже. А когда приходит осознание, что корзинка уже полная и «мне хватит», разогнувшись и стоя с ножом в руке, начинают планировать обратный маршрут. Вот тут-то и начинается самое интересное...

Абсолютно любой человек, будь он трижды чемпионом по ориентированию, не застрахован от того, что лес преподнесет неприятный сюрприз и он заблудится. Особенно это касается пожилых людей.

Вот несколько советов, которые помогут вам:

Всегда предупреждайте родственников, куда вы поехали, в какую сторону, сколько вас человек. Оставьте номера телефонов каждого, кто отправился с вами. Напишите номера машин, если едете не на одной.

Перед поездкой зарядите телефоны и проверьте, что на балансе достаточно средств.

Одежда должна быть закрытой, яркой, заметной. Если такой нет, наденьте яркий светоотражающий жилет. Он должен быть в каждой машине. Обязательно наденьте головной убор.

С собой возьмите рюкзак, в котором обязательно должен быть нож. Хотя какие грибы без ножа. В рюкзак сложите: заряженный телефон, средства навигации, если таковые имеются, накидку от дождя, воду, легкий, но калорийный перекус (подойдут шоколадные батончики, галеты, армейский сухой паек и т. д.), фонарик, спички или зажигалку в непромокаемой упаковке. Желательно взять с собой карту местности и указать на ней начальную точку отправления. Обязательно возьмите средство от насекомых и небольшую аптечку с лекарствами и предметами первой помощи. Возьмите с собой свисток. Поверьте, вы будете рады этой детской забаве, если потеряетесь.

Всегда держите в поле зрения своих пожилых родственников, детей и людей, страдающих заболеваниями. Не упускайте их из виду и всегда держите диалог: спрашивайте о грибах, о том, что они нашли, какие у них планы на завтра и т. д. Поверьте, в лесу минута тишины и отсутствие ответа может быть тревожным знаком.

Старайтесь оставлять на протяжении всего маршрута метки. Это могут быть зарубки на дереве, сломанный куст, ленточка на ветке и т. д.

В случае если вы уже потерялись, вам могут пригодиться следующие советы:

Во-первых, как только вы поняли, что вы заблудились, немедленно остановитесь и не покидайте это место в течение часа. Это позволит быстрее вас найти, ведь ваши передвижения могут завести вас еще глубже в лес.

Ни в коем случае не теряйте самообладание и не поддавайтесь панике. Это очень плохие попутчики в данной ситуации.

Если у вас есть карта и вы умеете ею пользоваться, постарайтесь определить примерное ваше местонахождение.

Прислушивайтесь к звукам. Если вы услышали шум машины, голоса или другие звуки «цивилизации», идите на них, оставляя по пути следования метки (о них было написано выше). Так вы сможете вернуться к тому месту, откуда вы ушли, в случае если вы ошиблись или не смогли определить, откуда были звуки.

Никогда не передвигайтесь по лесу в ночное время. Вы можете еще больше заблудиться или травмироваться, что совсем нежелательно. Останьтесь на ночлег там, где застала вас ночь.

Пейте воду понемногу, не всю сразу. Никогда не знаешь, сколько времени ты еще пробудешь в лесу.

Если вы все же взяли с собой свисток, используйте его с небольшой периодичностью и прислушивайтесь, не последует ли ответный звук. Старайтесь не путать эхо со звуком голоса или сигналом машины.

Если вам все же пришлось передвигаться, старайтесь избегать болотистой местности и звериных троп.

Всегда помните про спасателей. По номеру 112 можно связаться со службой спасения, они помогут вам. На этот номер можно дозвониться, даже если нет сотовой связи.

Это лишь часть тех необходимых рекомендаций, которые вы должны знать и соблюдать. Следуя этим нехитрым правилам поведения, вы обезопасите себя и своих близких.

Юлия Грудева рассказала, как несколько лет назад удалось найти пожилого грибника, который не пренебрег важными правилами перед походом:

«Пожилой мужчина поехал в лес за грибами и перестал выходить на связь. Его спасло то, что он сообщил родным, куда он поехал, в какую сторону и во сколько планирует вернуться. В назначенное время мужчина не появился дома и на звонки не отвечал, хотя гудки шли. Волонтеры прочесали местность, где мог находиться мужчина. Была обнаружена его машина. Уже ближе к ночи, когда стемнело, мужчину удалось найти по мерцающему свету налобного фонарика. По итогу выяснилось, что у мужчины поднялось давление, пока он доставал лекарства — выронил телефон и не заметил этого сразу. Когда он понял, что не может найти дорогу к машине, остался на месте и пытался кричать, звать на помощь. Это и помогло волонтерам обнаружить его и доставить к машине. Медицинская помощь ему не понадобилась, и мужчина благополучно добрался до дома».

В Свердловской области 4 июня ушли на рыбалку и не вернулись брат и сестра. Поиски несовершеннолетних день и ночь ведут полиция и волонтеры.







