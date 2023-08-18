Какие грибы и где собирают в Челябинской области

На Южном Урале началась массовая тихая охота

Жаркий и влажный август на Южном Урале спровоцировал рост грибов. Наверное, уже все видели в своих новостных лентах посты с лесными трофеями от друзей, коллег и совершенно случайных людей. Все они каким-то волшебным образом умудряются прогуляться по лесу в будни и собрать горы белых, подберезовиков и маслят, дразня офисных сотрудников. Если вы уже вдоволь на все это насмотрелись и твердо решили отправиться на тихую охоту в ближайшие выходные, то мы подготовили для вас карту грибных мест.

Итак, мы изучили паблики в социальных сетях, где грибники хвастаются добычей и раскрывают места. Смотрим и выбираем, куда за какими грибами ехать.





Белые

Самый благородный и ценный гриб в наших местах можно найти в эти дни в лесах у поселка Аргази.

«За 1,5 часа — шесть 15-литровых ведер белых и подосиновиков», — похвастался подписчик по имени Михаил.

Про его словам, грибов в лесу море, как и людей.

Сообщения о большом количестве белых грибов приходят также из-под деревни Яраткулова и села Губернского (Аргаяшский район, берег Увильдов), поселка Биргильда (Сосновский район), а также из Пластовского района. «Эльдорадо белых грибов» (так и пишут) обнаружилось также в окрестностях Чебаркуля. Гигантские экземпляры находят у Карабаша.

Подберезовики

Если есть белые, значит, есть и подберезовики, причем последние встречаются чаще. Сейчас их много собирают между Аргаяшом и Кузнецким, у поселка Кременкуль. Подберезовики точно есть в Нагайбакском, Троицком и Чебаркульском районах, но конкретные места не раскрываются: местные боятся массового наплыва горожан.

Маслята

Маслят нынче очень много, их встречают практически повсеместно. Одна заядлая грибница из Чебаркуля рассказала в соцсетях, как поехала за белыми грибами, но наткнулась на колонию маслят и насобирала их четыре ящика, корзину и еще половину ведра.

Обилие маслят (при дефиците груздей) наблюдается в Биргильде. В изобилии эти грибы встречаются в лесах под Кусой и Златоустом.

Грузди

Грузди и подгруздки (в простонародье — сухой груздь) южноуральцы этим летом собирают в районе поселка Химик под Копейском, в Аргаяше, в Еткульском, Краноармейском и Чебаркульском районах. В каких-то местах груздей нынче не встречают вообще. Например, в Пластовском и Сосновском районах (село Кайгородово).

Лисички

Лисичка вообще довольно редкий гриб, но ее некоторые грибники умудряются собирать в немалом количестве. Например, в Златоусте и Чебаркульском районе.

И последнее. Грибная охота — настолько увлекательное занятие, что можно забыть обо всем на свете и заблудиться. Не застрахованы от этого даже опытные собиратели. ИА «Первое областное» пообщалось с поисковиками и подготовило 15 полезных советов, в том числе на случай, если вы со всех сторон окружены деревьями и не знаете, куда идти.

Авторы: Тогжан Мусабаева, Руслан Сафин