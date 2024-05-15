Магистранту ЧелГУ предстоит за год разработать биоупаковку из водорослей

Эколог получил грант полмиллиона рублей

Магистрант факультета экологии Челябинского государственного университета Сергей Маринин получил полмиллиона рублей на разработку альгокартона — разлагаемой биоупаковки на основе планктонных водорослей, сообщили в пресс-службе университета. На реализацию проекта у эколога есть год.



«Биоупаковка из водорослей — это переход на качественно новый вид материала. Он позволит перейти от синтетически грязных для природы пластика и картона к более естественному источнику материалов. Хоть привычный нам картон и состоит в большей степени из целлюлозы, но она не растворяется в воде, а одна из последних выявленных экологических проблем мира — загрязнение мирового океана от продуктов жизнедеятельности человека. В данный момент водоросли — это второй по количеству добываемый продукт из воды, после мяса рыбы, он также употребляется во многих странах мира в пищу», — сказал Сергей.

Эколог намерен улучшить характеристики высушенных водорослей, чтобы их можно было использовать в качестве упаковки. Далее в планах — запатентовать технологию.

Сергей уже добился определенных результатов при высушке водорослей. Далее он приступит к экспериментам по приданию им эластичности и прочности, чтобы в дальнейшем использовать их в качестве упаковки.

После чего он планирует вывести продукт на рынок. В рамках грантового конкурса он выступил с презентацией перед комиссией, состоящей из партнеров Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.