Ученые заявили, что коронавирус появился задолго до вспышки в Китае

Инфекция долгое время была в «спящем» состоянии.

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Коронавирусная инфекция находилась в «спящем» состоянии до массовой вспышки в Ухане. Именно к такому выводу пришел старший научный сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины.

Ученый изучил данные со всего мира и предположил, что вирус находился не только в Китае, но и в разных странах мира. К примеру, следы ковида были обнаружены в сточных водах Барселоны, взятых в марте 2019 года, также положительные результаты показали и образцы из Турина и Милана, исследованные в прошлом декабре.

«Вполне возможно, мы имеем дело со спящим вирусом, который был активирован условиями окружающей среды», — заявил ученый.

Как пример он привел круизный лайнер, следовавший до Буэнос-Айреса. На корабле была зафиксирована вспышка коронавируса, только проявилась она на 8 день пребывания в море. И возможно, что вирус находился в приготовленной еде.

Поэтому сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины допустил, что вирус может передаваться именно через сточные воды, а не только воздушно-капельным путем. А сам COVID-19 активировался из-за определенного условия. Это может быть плотность населения, либо же климатические условия.

Напомним, что во всем мире, по данным Всемирной организации здравоохранения зафиксировано более 11 миллионов случаев заражения коронавирусом. Более 6 миллионов человек уже выздоровели. 533 тысячи человек скончались после болезни. Россия занимает четвертую строчку по показателю заражаемости. Впереди находятся Индия, Бразилия и США.