Сотрудники мэрии Миасса могут быть заражены COVID-19

О том, что коллеги заболели, сообщила пресс-служба ведомства.

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В администрации Миасского городского округа несколько сотрудников могут быть заражены новой коронавирусной инфекцией. О том, что их коллеги заболели, сообщают сотрудники пресс-службы администрации, после того, как информация появилась в средствах массовой информации.

«У трёх сотрудников администрации по результатам компьютерной томографии диагностирована вирусная пневмония. Анализы на COVID-19 взяты. Ждем результатов. Из них двое находятся на домашнем лечении, один — на стационарном. Все контактные сотрудники определены и отправлены на удалённую работу», — сообщает пресс-служба администрации Миасского городского округа.

Кроме того, еще несколько сотрудников с небольшими симптомами заболевания находятся дома и ждут посещения медицинским работником.

Администрация городского округа продолжает свою работу в штатном режиме. В здании проводят все необходимые меры профилактики: масочный режим, дезинфекция рук, а также обработка рабочих мест и общественных пространств антисептиками. Всем, кто заходит в здание, измеряют температуру.