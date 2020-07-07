До 8543 число возросло общее число больных коронавирусом в Челябинской области

За сутки от инфекции вылечилось 189 южноуральцев.

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Общее число заболевших COVID-19 в Челябинской области достигло 8543 человек. За прошедшие 24 часа коронавирус подтвердился у 140 человек, сообщает оперативный штаб региона. При этом на утро вторника, 7 июля, 189 человек выписаны из больниц.



«Больных COVID-19 — 3115 человек. За прошедшие сутки выписаны 189 человек. Всего 5217 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. 42 гражданина переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

Вновь в регионе, по официальным данным, нет умерших непосредственно от ковида. Однако умерло четыре человека с коронавирусом. Самой возрастной из погибших была 73-летняя пациентка.

«За прошедшие сутки умерло 4 человека. От COVID-19 — 0 человек. От других причин: постинфарктный кардиосклероз, сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациентка, 67 лет, атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациент, 60 лет, постинфарктный кардиосклероз, сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациентка, 73 года, сахарный диабет, диффузный мелкоочаговый кардиосклероз, ковид сопутствующий — пациентка, 56 лет»,— добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в регионе до 12 июля действует обязательный масочный режим. Это значит, что носить СИЗ необходимо во всех общественных местах Челябинской области. По всем вопросам о коронавирусе в регионе работает горячая линия Минздрава. На неё можно обратиться по телефону: 8 (351) 240-15-16.