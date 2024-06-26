Ученые ЮУрГУ разработали бетон, способный очищать сточные воды

10-сантиметровый слой выдержит КамАЗ

Ученые Южно-Уральского государственного университета разработали бетон, который способен очищать сточные воды и выдерживать высокие нагрузки. Например, 10‑сантиметровый слой не рассыплется, если на него заедет автомобиль. Об этом рассказали в пресс-службе ЮУрГУ.



Материал разработали специалисты Архитектурно-строительного института. Они поставили перед собой задачу получить продукт с уникальными свойствами и низкой стоимостью.

Смесь состоит из отходов горной промышленности, цемента и воды. Готовый бетон можно использовать в качестве дорожного покрытия, тротуарных плиток, основания под полигоны бытовых и промышленных отходов.

«Прочность бетона ученые тестировали на гидравлическом прессе. Выяснилось, что пятисантиметрового слоя пористого покрытия достаточно для пешеходных зон, а десятисантиметровый слой сорбционно-активного бетона выдерживает легковой автомобиль или грузовой автомобиль КамАЗ без груза», — рассказали в пресс-службе.

Бетон укладывается после уплотнения земли и слоев крупного и мелкого щебня.