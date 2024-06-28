Третий этап опрессовок в Челябинске начнется 9 июля

Без горячей воды останутся 974 дома, 43 детсада и 39 учебных заведений

В Челябинске 9 июля начнется третий этап гидравлических испытаний. В связи с этим горячую воду отключат в 887 многоквартирных домах и 87 частных домах, сообщили в пресс-службе администрации города.



Под отключение также попадут 43 детских сада, 39 учебных и 17 лечебных учреждений во всех районах Челябинска, кроме Центрального и Металлургического. Работы планируют завершить 23 июля.

«По отдельному графику в июне проходят опрессовки в домах, обслуживаемых локальными котельными», — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что вода может вернуться в квартиры и учреждения раньше. Срок опрессовки могут продлить в случае аварийных ситуаций и ремонта. Посмотреть адреса, которые попадают под отключение, можно на сайте мэрии.