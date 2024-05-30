Ученые ЮУрГУ протестируют напиток для борьбы с диабетом на людях

Снижающий сахар в крови напиток уже опробовали на крысах

Ученые Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ создали антидиабетический напиток, который способен снижать сахар в крови, сообщает пресс-служба вуза.

При сахарном диабете у пациентов нарушается выработка инсулина и повышается уровень глюкозы в крови. Чтобы сбалансировать показатели сахара, пациентам советуют употреблять продукты на основе расщепленных белков — белковые гидролизаты. Во всем мире их преимущественно готовят из растительного сырья. Наши ученые предложили расщеплять белки куриных желудков.

«У животного белка более ценный аминокислотный состав. Поэтому здесь больше вероятность получить ценные активные пептиды с потенциальной гипогликемической активностью», — говорит доцент кафедры «Пищевые и биотехнологии» ЮУрГУ Оксана Зинина.

В ЮУрГУ совместили два вида животного белка — творожную сыворотку и измельченные куриные желудки, которые ферментируются при участии пропионовокислых бактерий. И создали напиток, который обладает антиоксидантным, противовоспалительным, противомикробным и иммуномодулирующим свойствами.

В состав напитка также вошли сироп лактулозы (эффективный пребиотик), лимонный сок и какао (для вкуса и витаминов).

Испытания показали, что напиток быстро снижает уровень сахара в крови у здоровых и больных сахарным диабетом крыс. Теперь ученые собираются испытать его эффективность на людях с сахарным диабетом. Принять участие в эксперименте предложат добровольцам.

Ученые полагают, что комбинация разных белков при гидролизе позволит в будущем получить напитки для профилактики разных заболеваний.