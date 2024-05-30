Ученые из Челябинска разработали лекарство от диабета из куриных желудков

Речь идет о напитке, который позволяет снизить дозу инсулина

Ученые ЮУрГУ разработали напиток, который снижает уровень сахара в крови у людей, страдающих диабетом первого типа. Результаты опубликованы в журнале Food Systems, сообщает РИА «Новости».

Напиток основан на белковом гидролизате, его можно использовать для дополнительной терапии при лечении диабета первого типа, чтобы сократить дозу инсулина.

В качестве сырья ученые использовали вторичные продукты пищевого производства, в частности куриные желудки.

Ранее мы рассказывали о том, как врачи из Челябинска помогли гражданину Ирака усмирить сахарный диабет.