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/ Челябинец, спасший жизнь маленькой девочки, станет ее крестным отцом

Челябинец, спасший жизнь маленькой девочки, станет ее крестным отцом

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо.
сегодня в 13:10
  |  Общество

История новорожденного ребенка, страдающего серьезным заболеванием, получила продолжение. Как рассказал сайту «Первый областной» Аркадий Москвитин, который пожертвовал свою кровь для девочки, родители Вали предложили ему стать крестным отцом малышки.

Мне удалось встретиться с родителями девочки. Они предложили мне стать крестным отцом Вали. Я согласился на это предложение. Сейчас Валя в хорошем состоянии идёт на поправку. — рассказал сайту «Первый областной» Аркадий Москвитин.

Напомним, сам Аркадий — донор со стажем. По его словам, когда он увидел сообщение о том, что маленькой девочке требуется третья группа с отрицательным резус-фактором, то сразу откликнулся на просьбу. Также известно, что родители девочки предлагали Аркадию денежное вознаграждение, от которого он отказался. В социальных сетях поступок молодого человека вызвал бурное обсуждение и положительную реакцию.

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