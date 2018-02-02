/ Военные ЦВО приведены в высшую степень боевой готовности

Учения позволят на практике отработать навыки развертывания системы управления.

Воинские соединения и части Центрального военного округа приведены в боевую готовность. Занятия организованы для представителей вооруженных сил, которые смогут на практике отработать навыки управления войсками с использованием современных автоматизированных систем. Комплексные занятия являются плановыми.

В ходе занятий предусматривается выход оперативного состава органов военного управления, подразделений обеспечения в районы развертывания полевых подвижных пунктов, их занятие и уточнение планирующих документов по разрешению кризисных ситуаций. Особое внимание уделяется практической отработке вопросов устойчивого управления войсками. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ЦВО.

Отметим, что общее руководство занятиями осуществляет командующий войсками военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин.