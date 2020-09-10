Ученики «Кванториума» представили свои проекты в Челябинске

Разработки юных учёных оценила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

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Школьники Челябинска презентовали проекты, созданные на площадке «Кванториума». Среди разработок детей — «Умный стул», автоматический сортировщик мусора и экзоскелет для парализованных. Разработки молодых учёных оценила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.



Умный стул умеет считывать положение ребёнка и отправлять эти сведения на сервер. В случае, если он сидит неправильно, индикатор загорается красным. На изобретение уже обратили внимание ряд школ города. В трёх начальных классах их поставят в рамках эксперимента. Первый замгубернатора оценила изобретение.

«Мы очень много строим сегодня, и почему бы нам в новостройке не сделать одним из условий, оснащение вот такой умной мебелью, которую делают наши дети»,— подчеркнула первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Другой проект технопарка — медицинский экзоскелет. В его создании также поучаствовали дети, а разработка была заказана областной больницей для людей, перенесших инсульт. Экзоскелет поможет парализованной руке повторять действия здоровой.

«Когда я сгибаю рабочую руку, у меня датчики фиксируют это движение и начинают работать серво-приводы на повреждённой руке. То есть, если я не могу двигать повреждённой рукой, за меня это делает экзоскелет. Соответственно со временем восстанавливается подвижность. И помощь экзоскелета будет убавляться»,— добавил преподаватель «Кванториума», руководитель проекта Константин Ерахтин.

Преподаватели «Кванториума» отмечают, что на их площадках учится около 5 000 детей. Все они делают реальные проекты для реальных заказчиков.

«В наших партнёрах крупнейшие, новейшие предприятия Челябинской области. И в области строительства, и сельского хозяйства, и машиностроения, и медицины»,— подчеркнул директор регионального центра технического творчества Владислав Халамов.

Одна из задач «Кванториума» — вырастить поколение изобретателей, способных понимать потребности региона. Своими разработками будущие учёные смогут перевернуть жизнь Челябинской области.