Алексей Текслер поручил разработать программу «Земский работник культуры»

Проектом займется Министерство культуры Челябинской области.

Послушать 00:00

В Челябинской области появится программа по привлечению специалистов в сельскую местность «Земский работник культуры». Разработать ее поручил губернатор Алексей Текслер Минкульту. Об этом глава региона заявил в своем обращении к ЗСО в четверг, 25 июня.

Губернатор подчеркнул, что Челябинская область всегда отличалась насыщенной культурной жизнью. В этой сфере многое изменилось за прошедший год. Появился свой симфонический оркестр, который стал новым брендом региона, его график выступлений распланирован на два года вперед. В Челябинске открыли мультимедийный парк «Россия — моя история». Отремонтировали 35 объектов культуры, завершили реконструкцию домов культуры в Варненском и Кунашакском районах. В поселке Шагол (Челябинск) открылась школа искусств, в Троицке — виртуальный концертный зал. Три современные библиотеки, два автоклуба открылись на территории региона. Новые инструменты получили девять музыкальных школ и колледж искусств.

По словам Алексея Текслера, на этот год планируется открыть еще три виртуальных концертных зала, семь библиотек, четыре автоклуба, а также отремонтировать почти сорок учреждений. В этом году после ремонта свои двери для зрителей откроют челябинский Молодежный театр и магнитогорский драмтеатр. В 2022 году завершат ремонт театра кукол.

«Я вижу и слышу, насколько значимы для людей, особенно в сельской местности, клубы, дома культуры, школы искусств. Это настоящие центры притяжения. Причем для всех возрастов. И здесь тоже крайне актуален кадровый вопрос. Буквально на днях в Аргаяшском районе обсуждал эти вопросы со специалистами. Поэтому, для привлечения специалистов на село, даю поручение Министерству культуры региона разработать программу „Земский работник культуры“», — подчеркнул Алексей Текслер.

Напомним, в Челябинской области уже действуют программы «Земский доктор» и «Земский учитель». Они направлены на поддержку и привлечение специалистов, которые работают в сельской местности. Также в разработке программа «Земский тренер».