Для российских школ разработают софт, блокирующий экстремистский контент

В его создании примут участие специалисты Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды.

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В России разработают специальную систему, которая будет ограничивать потенциально опасный контент на школьных компьютерах. О том, что специализированный софт будет разрабатываться совместно с Центром изучения и сетевого мониторинга молодежной среды сообщил его директор Денис Заварзин.

«Аппаратно-программная система противодействия деструктивному информационному влиянию на детей и подростков, в создании которой мы будем принимать участие, подразумевает установку в образовательных учреждениях (в первую очередь речь идет о школах) контент-фильтров, которые позволят исключить доступ учеников к негативному контенту», — прокомментировал ситуацию Денис Заварзин для ТАСС.

Потенциально опасный контент будет распознаваться в текстовом формате, видеозаписях, аудиозаписях и картинках. Таковым будет считаться все, что может причинить вред подросткам, призывы к насилию и многое другое. Для того, чтобы система могла распознавать опасность, ЦИСМ систематизировали субкультуры и выделили три десятка субкультур, которые представляют угрозу.