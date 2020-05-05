ОГЭ для девятиклассников могут отменить

Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов допустил, что ОГЭ для девятиклассников могут отменить, и аттестат они получат на основе школьных оценок. Но не все ученики могут обрадоваться такому решению. Об этом было сказано в программе «Диалог» на телеканале «Россия 24».

«На сегодняшний день в отношении девятых классов пока принято решение, что итоговая аттестация состоится по двум предметам — русскому языку и математике, которые они будут сдавать в своей школе. Но, возможно, мы примем решение, которое освободит учащихся от итоговой аттестации для девятых классов. И она пройдет по текущим оценкам»,— сказал Кравцов.

Однако, по словам Юлии Шойгу, главы Центра экстренной психологической помощи МЧС России, обрадуются такому решению не все ученики.

«У отличников, конечно, будет небольшое чувство разочарования, потому что к этому экзамену все достаточно долго шли»,— сказала эксперт.

С ЕГЭ пока что всё остаётся в силе: первый экзамен в этом году планируют провести 8 июня. Однако, по словам министра просвещения, не исключено, что после 12 мая это решение может быть скорректировано. Но ЕГЭ всё равно будет, поскольку зачисление в университеты без его результатов невозможно.