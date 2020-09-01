У школьников из Карталинского района учебный год не начался из-за отсутствия автобуса

Губернатор Алексей Текслер инициировал служебную проверку.

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Решить проблему с подвозом детей в школу Карталинского района потребовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. На проблему главе региона указали жители посёлка Вишнёвый. В группе «А. Л. Текслер, помоги!» они сообщили о своей ситуации.



Дело в том, что школу в Вишнёвом закрыли, поэтому дети вынуждены ездить в другое учебное заведение. Однако на 2 посёлка есть лишь 1 автобус, а ученикам приходится ждать транспорт на остановке на протяжении часа. Более того, перед самым Днём знаний родителей уведомили об отмене подвоза.

«Нашим детям приходится утром выезжать 7:15, занятия начинаются 8:30, это примерно нашим детям приходится ждать ещё целый час и после уроков они ещё целый час ждут, пока увезут детей из посёлка Елизавета — Польки и только потом везут наших деток, а как жалко начальные классы, уроки кончаются у них примерно 13:30, а домой приезжают 16:10. И вот теперь, 1 сентября, наших детей лишили и этого праздника. Вечером прислали смс сообщения подвоза не будет. Причина ГИБДД не выпустили автобусы с АТП. больше нам нечего не объяснили»,— пожаловались жители в группе «А. Л. Текслер, помоги!».

Губернатор ознакомился с проблемой. Глава региона потребовал провести служебную проверку и наказать виновных в отсутствии подвоза детей в школу.

«Вопрос находится в компетенции районных властей, выяснилось, что не были своевременно оформлены полисы ОСАГО для школьных автобусов. Алексей Текслер поручил срочно разобраться в сложившейся ситуации, провести служебную проверку и наказать виновных»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе главы региона.

Отметим, что сейчас проблема с наличием автобуса для детей из Вишнёвого решена. Завтра, 2 сентября, весь транспорт выйдет в рейс.