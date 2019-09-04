Участок трассы М-5 перекроют в Челябинской области

Движение будет ограничено в районе 1780 километра.

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По сообщению ФКУ УПРДОР «Южный Урал», участок дороги на трассе М-5 между 1780 и 1790 километрами в районе Миасса будет перекрыт. На этом отрезке устранят деформации и повреждения дорожного покрытия.

Временное ограничение движения будет действовать с 4 по 30 сентября включительно. На участке организуют реверсивное движение.

«На основании Госконтракта № 77 от 02.09.2019г., заключенного с подрядной организацией ООО „ИНВЕСТ-УРАЛ“, временное ограничение организовано в виде реверсивного движения, в соответствии с согласованными в ФКУ Упрдор „Южный Урал“ схемами организации движения транспортных средств на период выполнения ремонтных дорог», — сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Федеральное дорожное агентство советует учитывать эту информацию при планировании поездок.

Расположение проблемных участков можно посмотреть по ссылке.