Федеральные дороги Челябинской области ждет реконструкция

Ранее глава региона уже обсуждал этот вопрос с Владимиром Путиным.

Сегодня, 1 августа, Алексей Текслер провел встречу с руководителем ФКУ Упрдор «Южный Урал» Александром Лебедевым. Встреча была посвящена стратегии развития федеральных автомобильных дорог в регионе на ближайшие пять лет.

«В Челябинской области развитая дорожная сеть, помимо региональных и муниципальных дорог ключевой трафик автотранспорта идет по федеральным трассам. Это движение из Екатеринбурга в Челябинск, от южноуральской столицы в сторону Республики Башкортостан, а также федеральная трасса в сторону Троицка до границы с Казахстаном. Мы с Президентом Российской Федерации обсуждали проблемы развития федеральных автодорог, вопросы улучшения качества строительства, проведения ремонтов, доведения до нормативного состояния. Я предложил увеличить объем финансирования на федеральные трассы, для того чтобы закрыть те узкие места, которые у нас остаются, в первую очередь, на трассе М5», — подчеркнул Алексей Текслер.

В управлении ФКУ Упрдор «Южный Урал» находятся около 619 километров автомобильных дорог федерального значения на территории Челябинской области. По словам руководителя ведомства Александра Лебедева, автодорога М5 в направлении Республики Башкортостан является одной из самых загруженных. В сутки по магистрали проезжает более 20 тысяч транспортных средств.

«Участок очень загружен, при расчетной скорости движения грузового транспорта 90 километров в час, мы признаем, что фактически скорость потока 60 километров в час. Зимой скорость достигает 40 километров в час, что еще сильнее усложняет трафик движения», — заявил Александр Лебедев.

По итогам встречи было принято решение по расширению трассы М5 до четырехполосной дороги. Изменение затронет участок от границы с Республикой Башкортостан до посёлка Кропачево. Уже в этом году будут готовы путепровод и съезд в населенный пункт Травники, а также 11 километров дорожного полотна. Работы по расширению планируется закончить в 2024 году.

Кроме того, схожее изменение затронет участок трассы М5 в направлении Екатеринбурга с 79-го по 121-й километр. Там, дорогу также увеличат до четырех полос. Работы начнут уже в следующем году.

«Я докладывал президенту про этот участок, просил оказать содействие, поэтому надеюсь, что мы сможем принять решение и провести работы на этом участке дороги в максимально короткие сроки. Прошу вас отработать этот вопрос, и по готовности тогда зафиксируем год проведения этих работ. Услышал в докладе, что 2023 - это крайний год, но я считаю, что можно сделать это раньше. Хочу сказать, что также я обсуждал этот участок дороги с министром транспорта Российской Федерации, надеюсь на позитивное решение в ближайшее время», — отметил Алексей Текслер.

Также запланировано расширение трасс в направлении Кургана Р-254 и Троицка А-310.