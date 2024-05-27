Участников и гостей Парижского полумарафона в Челябинской области обеспечат интернетом

На мероприятии установят 15 точек Wi‑Fi‑доступа

В Челябинской области уже на этой неделе — 1 и 2 июня — пройдет Парижский полумарафон. Ожидается прибытие двух тысяч спортсменов и пяти тысяч зрителей. Для участников и гостей мероприятия установят 15 защищенных точек Wi‑Fi‑доступа, сообщили в пресс-службе провайдера «Ростелеком».



В селе Париж, где пройдет полумарафон, сделают оптический канал связи с неограниченным количеством интернет-трафика и скоростью не менее 2 Гбит/с. Доступ будет как проводным, так и беспроводным.

Стационарный интернет будет в зоне регистрации, пресс-центре, шатре судей, штабе оргкомитета, передвижной телевизионной станции, у вышки провайдера — уменьшенной копии Эйфелевой башни. К беспроводному Wi‑Fi можно будет подключиться в зоне вип‑активностей, старта и финиша, на ярмарке, фуд-корте и у главной сцены.

На экраны мониторов в служебных помещениях организуют синхронную передачу событий с центральных площадок.

Напомним, в первый день полумарафона запланирована образовательная и концертная программа. Во второй пройдут легкоатлетические забеги на различные дистанции, северная ходьба и велозаезд. Программу мы опубликовали здесь.

Организаторами Парижского полумарафона выступают министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, Фонд поддержки спорта, Федерация легкой атлетики Челябинской области. Легкоатлетический пробег состоится в уральском Париже при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.