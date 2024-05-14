В Челябинске проведут полумарафон «Забег.РФ» по улицам города

Около полутора тысяч участников выйдут на старт массовых состязаний у арены «Трактор»

В ближайшее воскресенье, 19 мая, в Челябинске состоится полумарафон «Забег.РФ». В нем примут участие около полутора тысяч горожан и гостей южноуральской столицы. Организаторы подготовили четыре дистанции на выбор — 1, 5, 10 и 21,1 км. Выйти на старт у арены «Трактор» и пробежать по улицам города могут все желающие, прошедшие процедуру регистрации на сайте полумарафона, сообщают организаторы мероприятия.

Полумарафон «Забег.РФ» пройдет в 8‑й раз и объединит всю страну — от Камчатки до Калининграда. Трасса забега будет пролегать по Курчатовскому району города: старт у арены «Трактор», улица Университетская Набережная до улицы Северо-Крымской и обратно.

«У челябинцев появится уникальная возможность полюбоваться свободными от машин центральными улицами, провести активно выходной с семьей или друзьями, найти единомышленников, выйти на свой первый официальный старт или установить личный рекорд», — отмечают организаторы состязаний в Челябинске.

Каждый участник получит брендированную футболку с символикой старта и медаль на финише. Во время забега челябинцев и гостей города ждет развлекательная программа и активности от партнеров мероприятия.

Также Челябинск примет участие в битве за звание беговой столицы России, которая традиционно проходит в рамках «Забег.РФ». Так, в 2017‑м и 2018‑м такой столицей стала Казань, в 2019‑м — Владивосток, в 2020‑м и 2022‑м — Нижний Новгород, в 2021‑м — Санкт-Петербург, а в 2023‑м — Липецк. Беговая столица определяется по трем критериям: среднему километражу всех участников, процентному соотношению участников «Забега.РФ» к общему населению города, средней скорости бега участников. Город-победитель получает переходящий кубок, на котором выгравированы имена победителей прежних лет, начиная с 2017 года.

Для тех, кто не сможет выйти на старт 19 мая, организаторы подготовили онлайн-формат забега. Зарегистрироваться на полумарафон «Забег.РФ» и узнать больше можно на сайте.

Отметим, что «Забег.РФ» впервые состоялся 21 мая 2017 года одновременно в 10 городах России. В 2018 году единый старт вне зависимости от часовых поясов прошел уже в 15 городах. В 2019 году участие приняли 19 городов. А в 2020 году впервые синхронный старт был дан во всех субъектах Российской Федерации.