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/ Челябинская область первой в России примет восемь стран-участников ШОС

Челябинская область первой в России примет восемь стран-участников ШОС

Саммит будет отличаться от предыдущих мероприятий.
сегодня в 16:05
  |  Общество

Накануне в резиденции губернатора Челябинской области состоялось совещание под председательством советника Президента, заместителя председателя — ответственного секретаря Оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в ШОС в 2019—2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году Антона Кобякова.

Без сомнения, Челябинск станет центром политического мира в 2020 году благодаря проведению саммитов ШОС и БРИКС. Планомерная работа по подготовке Челябинска ведется уже два с половиной года, вместе с тем, в оставшееся до саммитов время необходимо активизироваться по всем направлениям для качественного обеспечения предстоящего российского председательства. — подчеркнул Антон Кобяков.

Ранее на территории России прошло уже четыре саммита — в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Уфе. Несмотря на это, международное мероприятие в Челябинске станет особенным. На Южный Урал съедутся представители Индии, Казахстана, Киргизии, КНР, Пакистана, Узбекистана, Таджикистана и России.

Это первый саммит, который будет проходить в нашей стране, с качественно отличающимся составом, в котором сейчас 8 государств — членов ШОС. Это очень большая организация, которая объединяет 42% населения Земли. Страны ШОС обеспечивают 23% мирового ВВП, к 2025 году эта цифра достигнет практически 30%. Это солидный показатель, который, бесспорно, учитывают все мировые лидеры. В Уфе был запущен процесс расширения структуры, я не исключаю, что во время председательства Российской Федерации процесс расширения будет продолжен. — отметил заместитель Генерального секретаря ШОС Владимир Потапенко.

Среди главных аспектов подготовки выделено четыре направления — реконструкция международного аэропорта, создание мест для размещения участников саммита, выбор мест для проведения мероприятий и формирование новой городской среды.

Особое значение приобретает изучение опыта других городов, и в этом плане мы плотно сотрудничаем с коллегами из Уфы, которые принимали участие в подготовке саммитов в 2015 году. Параллельно сейчас совместно со специалистами Союза архитекторов России ведется работа по созданию единой архитектурной концепции центра города, которая должна быть реализована к 2020 году. В рамках региональной программы «Наследие» нам важно нарастить собственные компетенции, чтобы в дальнейшем самостоятельно переложить практику по созданию современного и комфортного городского пространства на все районы Челябинска. — подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

Отметим, что совещание позволило скорректировать планы по подготовке. По его итогам даны дополнительные поручения по направлениям и обозначены сроки их выполнения.

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