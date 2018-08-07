/ Новый полпред УрФО собирается с рабочим визитом в Челябинск

Он вместе с губернатором посетит объекты, строящиеся к ШОС.

В Челябинск с рабочим визитом впервые приедет новый полномочный представитель Президента РФ Николай Цуканов. В рамках визита, который состоится 8 августа, Цуканов намерен проверить готовность Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС. В частности, полпред намерен отправиться на стройку конгресс-холла «Таганай» и нового терминала Челябинского аэропорта. Вместе с ним объекты посетит губернатор Борис Дубровский.

После полпред УрФО и глава Челябинской области обсудят социально-экономические вопросы, волнующие регион, а так же вопросы экологии Челябинской области.

Напомним, Цуканов стал полпредом Президента по УрФО в июне 2018 года. На этом посту он сменил Игоря Холманских, который был полпредом с 2012 года.