/ Проектная система управления сделает эффективнее подготовку к саммитам ШОС и БРИКС

Об изменениях в работе объявил Борис Дубровский.

Теперь подготовка к саммитам ШОС и БРИКС будет идти в проектной плоскости. В течение недели правительство Челябинской области внедрит такую систему управления. Это значит, что все, задействованные в работе, будут находиться под персональной ответственностью руководителя определенного уровня, и наказание распространится на всех.

Срыв сроков выполнения поставленных задач по подготовке к проведению саммитов ШОС и БРИКС приведет к дисциплинарным взысканиям, вплоть до увольнений. — объявил губернатор Борис Дубровский.

Напомним, саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске в 2020 году. Город активно готовится к важному событию: преображаются улицы, появляются новые объекты, например, конгресс-холлы и гостиницы.