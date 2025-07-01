В Челябинской области стартовало обучение по программе «Герои Южного Урала»

Участников программы в военно-патриотическом центре «Авангард» приветствовал Алексей Текслер

Сегодня в военно-патриотическом центре «Авангард» в Чебаркуле 60 участников СВО начинают учиться на управленцев, чтобы впоследствии занять посты в органах государственной и муниципальной власти. Им предстоит за год изучить основы госуправления, финансы, экономику, пройти блок знакомства с родным краем. Между очными блоками предусмотрено дистанционное обучение и стажировки в органах власти и на предприятиях области. На финише выпускники программы защитят свои проекты и получат дипломы.

У каждого учащегося будет свой наставник — их роли исполнят члены правительства, министры, главы муниципалитетов и руководители предприятий, а также губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Как передает корреспондент ИА «Первое областное», сегодня глава региона прибыл в Чебаркуль, чтобы лично приветствовать участников программы.

«Челябинская область — единственный регион, где на программу заявились более тысячи человек. Учиться сели 60. То есть конкурс составил около 16 человек на место, как в престижный вуз. Вы проявили себя в ратном труде, а сейчас, уверен, сможете себя проявить в гражданской службе», — обратился губернатор к участникам программы.

Он добавил, что легко не будет, обучение — это тоже тяжелый и серьезный труд:

«Коллеги из РАНХиГС постарались сделать его максимально плотным, насыщенным, чтобы в течение года вы действительно получили очень важные знания и навыки, и мне кажется, что вам это понравится, и в первую очередь желаю, чтобы вы стали одной большой единой командой, а по итогам обучения вошли в состав большой команды Челябинской области и проявили свои возможности в органах исполнительной власти, в муниципалитетах и на предприятиях».

Помогать в учебе призваны не только люди — педагоги и наставники, но даже инфраструктура: в центре «Авангард» есть возможность не только комфортно учиться, но и отдыхать, и заниматься спортом:

«Я очень надеюсь, что наш центр, его инфраструктура, которую мы здесь создали, одна из лучших в стране, вам поможет в освоении программы, поможет втянуться в работу».

Глава региона добавил, что программа «Герои Южного Урала» станет долгосрочной:

«Будет и второй, и третий поток. Потому что по результатам первого отбора уже есть 19 человек в резерве — они сейчас находятся на специальной военной операции и начнут учиться после возвращения».