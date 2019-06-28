/ Стать ведущим ОТВ и «Восточного экспресса» сможет каждый

Будущих звезд экрана приглашают участвовать в проекте «Лица».

Медиахолдинг ОТВ снова запускает проект «Лица». Телеканалы ОТВ и «Восточный экспресс» ищут талантливых, телегеничных ведущих, которые могут быстро сориентироваться в любой теме — от развлекательной до политической.

Мы ищем людей не только телегеничных, с хорошей дикцией и речью, но и думающих. Хочется, чтобы люди, которых мы выбираем, умели писать, могли размышлять не только на развлекательную тему, но и говорили о вещах, связанных с политикой, социальными темами. — сообщил сайту «Первый областной» организатор проекта «Лица» Павел Михайлов.

В прошлом году проект «Лица» подарил телеканалам ведущих, корреспондентов, в микст-зоне «Трактора» тоже работала финалистка конкурса, организованного медиахолдингом ОТВ. Некоторые участники не захотели работать в кадре, но остались за ним — например, в качестве оператора.

Я прошел первый кастинг, потом из-за определенных проблем не вышло дальше участвовать в проекте, но за телевидение зацепился с камерой в руках. В определенный момент почувствовал романтику телевидения и понял, почему люди не уходят из профессии, несмотря на сложности, которые здесь есть.— поделился с сайтом «Первый областной» телеоператор Антон Шмаков.

Чтобы стать участником проекта «Лица», достаточно оставить заявку. Для этого нужно заполнить специальную форму здесь и ждать звонка от организаторов.