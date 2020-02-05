Учащиеся сузов могут отправиться на карантин

В Челябинске закрыли несколько групп техникумов.

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Заболеваемость гриппом и ОРВИ растет, вслед за школами частично на карантин закрываю техникумы.

«Предписания от оперативного штаба по сузам не было, потому что там эпидпорог пока не превышен, но в 4-х учреждениях несколько групп закрыто», — прокомментировали в Министерстве образования и науки Челябинской области.

Если ситуация будет меняться в худшую сторону, то техникумы или колледжи при согласовании с Роспотребнадзором могут закрыться на карантин. Что касается высших учебных заведений, там также не наблюдается повальной заболеваемости.