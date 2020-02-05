Жители России и других стран, эвакуированные из китайской провинции Хубэй, пройдут двухнедельный карантин в Тюменской области. Данный регион специалисты выбрали потому, что на данный момент он является наиболее подготовленным. Подробнее сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
По её словам, в центр, находящейся под Тюменью, поместят 147 человек, среди которых как граждане России, так и граждане Белоруссии, Украины, Казахстана и Армении.
«Граждане, которые прилетают из Уханя и провинции Хубэй — здоровые, поэтому беспокоиться не стоит. Наши коллеги из КНР не выпускают со своей территории тех, кто заражён коронавирусной инфекцией»,— цитирует издание «РИА Новости» вице-премьера.
Отметим, вчера два самолёта Воздушно-космических сил прибыли в Китай, чтобы эвакуировать россиян и других граждан. Сегодня рано утром в Россию вернулось уже второе воздушное судо. На борту пассажиров сопровождают медики и вирусологи с современными средствами диагностики и необходимыми лекарствами, а также специалисты министерства обороны.
Напомним, коронавирус начал распространяться в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. На данный момент количество заражённых по всему миру составляет более 20 тысяч человек, 427 погибли, при этом 664 заражённых полностью выздоровели.