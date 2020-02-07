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На заседании штаба по координации мероприятий по профилактике гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций на территории Златоустовского городского округа приняли решение о необходимости закрытия средних общеобразовательных учреждений на карантин.
«Сегодня состоялось заседание штаба, принято решение, что с завтрашнего числа учебный процесс приостанавливается до особого распоряжения, дети будут обучаться дистанционно», — сообщили в администрации Златоуста.
Решение о прерывании учебного процесса в детских образовательных организациях принимают, когда количество заболевших учеников достигает 20% от общего числа школьников.