Школы Златоуста закрываются на карантин из-за гриппа и ОРВИ

Дети отправятся на дополнительные каникулы на неопределенный срок.

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На заседании штаба по координации мероприятий по профилактике гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций на территории Златоустовского городского округа приняли решение о необходимости закрытия средних общеобразовательных учреждений на карантин.

«Сегодня состоялось заседание штаба, принято решение, что с завтрашнего числа учебный процесс приостанавливается до особого распоряжения, дети будут обучаться дистанционно», — сообщили в администрации Златоуста.

Решение о прерывании учебного процесса в детских образовательных организациях принимают, когда количество заболевших учеников достигает 20% от общего числа школьников.