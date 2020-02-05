Школьников Златоуста из-за карантина начинают переводить на дистанционное обучение

Предписанные профилактические меры не помогают побороть ОРВИ.

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В школе № 35 в Златоусте с завтрашнего дня отправят на карантин пока только один 11-й класс, поскольку там уже треть учеников находится на больничном. Дети будут дома до 12 февраля включительно.

«В связи с повышением эпидемиологической обстановки для профилактики ОРВИ и гриппа проводится ежедневный утренний осмотр детей. Ученики с жалобами и подозрением на болезнь отстраняются от учебы и направляются в детские поликлиники для дальнейшего лечения», — рассказывает фельдшер МАОУ СОШ № 35 Елена Рузанова.

В школе регулярно проветривают, моют поверхности с дезсредствами, а в столовых к обеду подают лук и чеснок, однако этих мер недостаточно.

В школе № 3 ситуация значительно хуже, здесь на карантин отправили 10 классов из 20. Несмотря на выполнение всех рекомендаций Роспотребнадзора, наблюдается рост заболевших — в начале недели таких школьников было 60, сегодня уже 75.

«Детей ежедневно осматривают, сегодня 2-х учеников с признаками гриппа отправили домой, отзвонившись родителям», — говорит директор МАОУ СОШ № 3 Дмитрий Максимов.

В такой ситуации в школе активно используется дистанционное обучение.

«Учителя подгружают технологические карты через сетевой город, отправляются темы уроков и задания на закрепление, учащиеся выполняют и присылают нам обратно, мы проверяем и выставляем оценки в электронный журнал», — объясняет учитель начальных классов МАОУ СОШ № 3 Регина Уртаева.

На данный момент в Златоусте пока ни одна школа полностью не закрыта на карантин. В администрациях учебных заведений родителей призывают внимательнее относиться к здоровью своих детей и не отправлять их на занятия с признаками болезни.