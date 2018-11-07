/ До 190 миллиардов в месяц теряют из-за недосыпа сотрудников российские компании

Работоспособность сотрудников напрямую зависит от того, сколько они спят.

Недосып — слово, известное всем работающим людям. Малое количество сна не только вредно для здоровья, но и приносит значительные убытки для компаний. Работодатели теряют более 2 трлн рублей из-за невыспавшихся сотрудников. Такие выводы содержатся в исследовании аналитического центра НАФИ, сообщает газета «Известия».

За последний год количество невыспавшихся в будние дни сократилось на 5%. Но люди все равно оценивают свою работоспособность всего в 75%, когда они не высыпаются.

Сверхурочная работа или учеба — основная причина недосыпания у участвующих в опросе людей. Этот пункт выбрали около 40%. Еще 26% респондентов выбрали чтение, просмотр телевизора или игры за компьютером. Проблемы со здоровьем мешают выспаться около 18% людей, а еще 12% не могут качественно поспать из-за маленьких детей.

В целом, по данным статистики, среднестатистический российский сотрудник не высыпается 3,8 рабочего дня в неделю, что негативно сказывается на производительности труда. Максимальные потери эффективности труда из-за недостатка сна (30%) зафиксированы в феврале, минимальные (20%) — в апреле. Эти недоработки стоят российским компаниям, по разным оценкам, до 190 млрд рублей в месяц. — рассказывает управляющий директор транснациональной компании Regus в России Ирина Баева.

Как отмечает эксперт, решением такой проблемы может стать свободный график, когда сотрудник сам выбирает начало и окончание своего рабочего дня. Такой опыт имеют шведские компании. Как показала практика, сотрудники, которых не загоняют в рамки, более продуктивны и реже уходят на больничные. В России же такой формат только начинает набирать популярность среди творческих компаний и небольших частных фирм.