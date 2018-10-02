/ Собаки оказались не умнее енотов по результатам исследований ученых

Нейрофизиологи не увидели особенностей интеллекта у питомцев.

Удивительным открытием поделились ученые из Великобритании. Нейрофизиологи решили выяснить, действительно ли так умны собаки, как принято считать. Предыдущие исследования ученых показали, что собаки понимают интонацию и смысл слов хозяина, считывают эмоции, даже могут решать простые головоломки. Но с теми же задачами справлялись, например, еноты.

Перцептивные способности собак не отличаются от тех, которые демонстрировали представители наших групп для сравнения. Их обонятельные способности прекрасны, но сходные обнаруживаются у других диких и домашних животных. Сенсорное восприятие совпадает с этой же функцией у диких животных и у некоторых домашних. — опубликованы выводы британских нейрофизиологов в журнале Learning and Behaviour.

Собаки умеют имитировать действия человек, но то же делают волки, дельфины и шимпанзе.