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/ Растения, грибы и лишайники «Таганая» исследуют ученые РАН

Растения, грибы и лишайники «Таганая» исследуют ученые РАН

Специалисты продолжают «перепись» флоры.
сегодня в 13:51
  |  Общество

Ученые из Ботанического сада Уральского отделения Российской академии наук уже прибыли в национальный парк «Таганай». Они проведут масштабное исследование, чтобы составить список растений, грибов и лишайников «Таганая». Это поможет сделать нацпарк одной из самых хорошо изученных территорий Челябинской области. Работа началась еще в прошлом году. Тогда ученые вели сбор материалов в районе приюта «Таганай» и урочища Долгий мыс. Сезон, стартовавший в этом году, пройдет в окрестностях Дальнего Таганая и Киалима.

Результатом прошлогодней экспедиции стал тысячестраничный гербарий. Это стопка листов примерно метр высотой. Сейчас собранные виды растений определяются, формируется их список. За три года мы получим полную биотопологическую характеристику местности. Кроме того, материалы станут основой не для одной научной статьи. — рассказал научный сотрудник Ботанического сада Уральского отделения РАН Андрей Быструшкин.

По словам специалистов, «Таганая» ценен тем, что из-за особого режима охраны там сохранились уникальные растения, занесённые в федеральную и региональную Красные Книги.

С научной точки зрения Таганай — это рубеж, который отделяет Средний Урал от Южного. Во времена плейстоцена и следующего за ним голоцена именно через эти горы шли миграции видов — северные проходили на юг, а южные — далеко на север. Разные биоты оставили здесь свои отпечатки в разные эпохи. Этим территория интересна сейчас для исследователей — мы можем восстанавливать фитоисторические связи с прошлыми эпохами, которые когда-то были на Урале. — добавил Андрей Быструшкин.

Конечная версия «аннотированного списка» будет готова в 2019 году. К настоящему времени в национальном парке описано 743 вида высших сосудистых растений.

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